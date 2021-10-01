Adana’da eskort tuzağı: Tecavüz etmeye kalktı!

Parayı ve cep telefonunu alan zanlılar olay yerinden kaçtı. Abdülsamet Y.'nin durumu bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Sarıçam ilçesindeki saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Eren Can K. ile Mehmet Ekrem Ü. suçlamaları kabul etmezken Yüksel Nur Y. ise "Telefon numaramı bir yerden bulmuş, konuşmak istedi. Bir araya geldik, bana tecavüz etmeye kalktı. Silahım vardı, kendimi korumak için vurdum" diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Ekrem Ü. ile Yüksel Nur Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Abdülsamet Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.