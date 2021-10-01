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Giriş Tarihi: 1.10.2021 19:05

Afganistan'da Taliban güçlerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi

AA
Afganistan’da Taliban güçlerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın Kabil yakınlarında Taliban'a ait bir araca bombalı saldırı düzenlendi. Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, saldırının faillerine yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi birkaç kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.

Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

OPERASYONDA DEAŞ ÜYELERİ YAKALANDI

Saldırının ardından bölgede saldırının faillerine yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Kerimi, operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi birkaç kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.

Kerimi, bombalı saldırı ve operasyon sırasında çıkan çatışmada Taliban mensuplarından da yaralananların olduğunu bildirdi.

CELALABAD'DAKİ SALDIRILARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı. DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer taraftan Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Afganistan'da Taliban güçlerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi
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