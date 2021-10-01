Aile dramında vicdan kararı





"AİLEM İÇİN KENDİMİ FEDA ETTİM":

Annem boşanma davası açtı ancak silah zoruyla babam vazgeçirdi. Annem kalp hastası. Ailem için kendimi feda ettim. Babamı değiştirebileceğime inandım. Onun gözünden hiçbir zaman sevilmedim. Bıçak babamın eline geçseydi, şu an iki çocuk bir kadın cinayeti ile karşı karşıya kalacaktınız. O şu an cinayetten dolayı benim olduğum yerde olacaktı. Çok pişmanım. Hayatım boyunca bu tarz eylemlere maruz kalan çocuklara yardımcı olmak için uğraştım. Böyle bir şey olmasını asla istemezdim.