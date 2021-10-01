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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Alacak-verecek infazı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alacak-verecek infazı
İSTANBUL Pendik'te, 24 yaşındaki Murat Kırca, sokak ortasında motosikletli kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı belirlenen silahlı saldırıyla ilgili çok yönlü çalışma başlatan polis, motosikletle kaçan şüpheliler Yunus S. ile İbrahim Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ç.'ye ev hapsi cezası verilirken, 17 adet suç kaydı bulunan Yunus S. (23) tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin olay sonrası motosikletle kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.
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Alacak-verecek infazı
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