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Giriş Tarihi: 1.10.2021 19:17

Ankara'da 31 adet tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

DHA
Ankara’da 31 adet tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

Ankara'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Dibecik Mahallesi'nde tarihi eser sattığı belirlenen U.A. ve S.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evinde yapılan aramada; 1 adet metal kadın heykeli, 1 adet metal çelenk, 24 adet sikke,1 adet kuş heykeli, 1 adet delikli taş obje, 1 adet metal zil ve 2 adet muhtelif metal obje olmak üzere 31 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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Ankara'da 31 adet tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
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