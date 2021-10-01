Ankara’da köpek dehşeti: Liseli Defne yaralandı

'KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'



Sedat Bayram ise 2 yıl önce de aynı bölgede bir kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını ifade ederek, "Daha önce de okula giderken oğlumu korkutmuşlardı. Belediyeyi aradım, belediye onları toplamıştı. Hayvanseverler çok itiraz etmişti ama sonuçta belediye görevini yapmıştı. 2 senedir mahallemizde başıboş köpeklerde çoğalma oldu. Kızımın psikolojisi bozuldu, dışarıya çıkmaya korkuyor. Daha vahim bir sonuçla karşılaşabilirdik. Birçok kişi şikayetçi. Belediyenin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. 5 gün geçti hala köpekler burada. Savcılığa ve karakola ifade verdik. Sabahları çocuklar korkarak okula gidiyor. Bizim isteğimiz saldırgan köpeklerin belediye tarafından tespit edilip gerekenin yapılmasıdır" diye konuştu.