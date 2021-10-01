Giriş Tarihi: 1.10.2021

‘Aşısız hastalarda ani ölümler daha sık görülüyor’ TOLGA YANIK

Doç Dr. Erayman, “Yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 99’u aşısız” dedi ve ekledi: Hurafelere inanmayıp herkes aşısını olsun