‘Aşısız hastalarda ani ölümler daha sık görülüyor’

NECMETTİN Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, hastaneye başvuran pozitif hastaların yüzde 70'inin, yoğun bakıma düşen hastaların ise yüzde 99'unun aşısız olduğunu söyledi. Erayman, "Aşısız hastalarda ani ölümler karşımıza çıkıyor. Beklenmedik hastalarda bir anda ani kötüleşme ve maalesef kayıplar olabiliyor. Bu hastalığın özelliği budur. Halk arasında pıhtı atması denilen, kalp tutulumu, akciğerde ciddi ilerleme ve vücudun bağışıklık sisteminin beklenmedik aşırı tepki vermesi, ciddi solunum yetmezliği ile ani ölümler ortaya çıkabilir. Aşısızlarda bu tip olayların olması çok fazla ve çok normal. Herhangi koruyucu bir antikora sahip olmayan kişinin bu olaylara maruz kalması daha fazla. Mutlaka aşılanarak bu hastalıktan kurtulmamız gerekiyor" dedi. Vatandaşların hurafelere inanmamasını isteyen Erayman, "İnsanlarımızın bu konuda bilgisi olmayan kişilerin açıklamalarına asla inanmamalarını, bilimin yönlendirmesi ile davranmalarını bekliyoruz. Aşı, 'yaşam kurtarıcı' tıbbi bir uygulamadır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.