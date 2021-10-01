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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Aşısızların, çocukların ve gençlerin pandemisi oldu

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Aşısızların, çocukların ve gençlerin pandemisi oldu

Kovid’in aşısız gençleri vurduğunu dile getiren Prof. Dr. Odabaş, “Virüs gençlerde ciddi etkiler bırakabiliyor. Kar kapıya dayanmadan tam doz aşılı hale gelelim” dedi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, koronavirüse karşı gençlerin aşılama yüzdesinin daha fazla artırılması gerektiğini belirtti. Odabaş, "Tüm dünyada 40 yaş altı aşılama oranı 40 yaş üstüne göre daha düşük. 50 yaş üstü aşılanınca virüsün aşısız olan gençleri etkilemeye başladığını gördük. Kovid'in aşısız gençler üzerinde de ciddi etkiler bırakabildiği tespit edildi. Hastalığı geçiren aşısız gençlerde çoklu organ yetmezliği ya da miyokardit daha fazla görüldü. Virüsün damar sisteminde yarattığı harabiyet, gençlerde gelecekte kronik hastalıklara yol açabilir. Pandemi artık aşısızların, gençlerin ve çocukların pandemisine dönüştü. Kar kapıya dayanmadan tam doz aşılı hale gelelim" ifadelerini kullandı.

'ÖNCÜ OLMALARINI BEKLİYORUM'
Prof. Dr. Odabaş, sözlerine şöyle devam etti: "Üniversite eğitimi alan öğrencilerimiz toplumumuzun göz bebeği. Şu anda üniversite öğrencilerinin aşılanma yüzdeleri düşük, öğretim üyelerinin ise yüksek. En yüksek aşılama yüzdesi ise tıp fakültelerinde. Yüksek eğitimli, dinamik genç grubun kendilerini virüsten koruma konusunda daha sorumlu davranacaklarını düşünüyorum. Üniversitelerde aşılama oranının artarak yüzde 80'nin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Öğrencilerimizin toplumumuza öncü olmalarını bekliyorum."

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Aşısızların, çocukların ve gençlerin pandemisi oldu
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