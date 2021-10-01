Avcılar’da özel halk otobüsü bariyerlere çarptı, 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Avcılar D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Talat Şen'in kullandığı 34 GA 8529 plakalı 146 numaralı Bakırköy-Boğazköy arasında çalışan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yan yolda bulunan bariyerlere çarpan içinde 30 yolcu bulunan otobüs güçlükle durabildi. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka kapısından saplanarak motor kısmından çıktı.





30 YOLCUDAN 4'Ü YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 30 yolcudan 4'ü otobüs içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan yaralıları yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.





TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.