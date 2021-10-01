Başkan Beyazgül itfaiye erleri ile bir araya geldi!

İtfaiye erleri ile itfaiyeci duasına iştirak eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyüpoğlu ve Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan eşlik etti.

BAŞKAN BEYAZGÜL:"KUTSAL BİR GÖREV YAPTIĞINIZIN FARKINDAYIM DUALARIM SİZİNLE"

İtfaiyeci duasının ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül itfaiye erlerinin kutsal bir görev yaptıklarını söyledi.

Başkan Beyazgül:"Ateşi suya ve selamete çeviren şehir Şanlıurfa'da Allah'tan halkımızı ateşle imtihan etmesin diye dualarımızı etmeye devam edeceğiz. İtfaiye erlerimiz her doğal afet veya felakette vatandaşlarımızın yanında olmaya onların canını, malını kurtarmak için cansiperane görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Yaptığınız hizmet kutsal bir hizmet sabırla, fedakârca çalıştığınız için ben de sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Dualarım sizinle" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN KUŞ:"İTFAİYE BİR ŞEHRİN KORUYUCU MELEKLERİDİR"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise:" Kamuoyunda itfaiye denince akla sadece yangın gelir. Fakat itfaiye şehrin koruyucu melekleridir. Vatandaşlarımızın yaşadığı her türlü sorun ve sıkıntıda, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerin olduğu anda, trafik kazalarında siz itfaiye erleri anında halkımızın yardımına koşuyor, imdadına yetişiyorsunuz. Rabbim gücünüze güç katsın" diye konuştu.

OSMANİYE, ANTALYA VE MANAVGAT'A YARDIMA GİDEN İTFAİYE ERLERİNE PLAKET

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül konuşmaların ardından Şanlıurfa'dan yola çıkarak Osmaniye, Antalya ve Manavgat'ta meydana gelen yangınlara yardıma giden itfaiye erlerine plaket takdim ederek görevlerinde başarılar diledi.