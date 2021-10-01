‘Benjamin’ operasyonunda 14 tutuklama

ANKARA
polisinin geçen pazar günü sahte para şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda Instagram
, Facebook
gibi sosyal medya platformlarından ürettikleri sahte dövizleri yüzde 40 komisyon ile satan çeteye yönelik operasyon düzenlenmişti. 20 kentte 120 adrese yönelik operasyonda, örgüt lideri Ensari V
. ile birlikte 96 şüpheli gözaltına alınmıştı. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticilerinden Cemal Durdubaş
'ın operasyondan 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ortaya çıkmıştı. Örgüt lideri Ensari V.'nin de aralarında bulunduğu zanlılardan 14'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.