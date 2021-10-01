Boğaz’da bir hayalet bina

İstanbul Beşiktaş
'ta, Sedad Hakkı Erdem
'in tasarımı olan bina, yaklaşık iki aydır adeta can çekişiyor. Aksigorta'nın boşalttığı binayı satın alan şirketin yönetim kurulu koltuğunda oturan Reza Zarrab
'ın, ABD
'de tutuklanmasıyla uzun süredir kaderine terk edilmiş halde bırakılan tarihi bina, uyuşturucu bağımlıları, hırsızlar ve yağmacılar adeta binayı mesken tutmuş durumda. Elektrik kablolarından demirlere, camlardan çerçevelere bina içinde paraya dönüştürülecek ne varsa yağmacı gruplar tarafından önce sökülüyor, ardından da herkesin gözleri önünde kamyonetlere yüklenip hurdaya satılıyor. Çevresinde hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı binanın önünde yürümek ise adeta ölüme meydan okumak anlamına geliyor. Bina içindeki gruplar arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor, tartışma çıkıyor. Yüksek katlardan yayaların yoğun yürüdüğü kaldırımlara moloz dökülüyor, binanın çevresinde yürümek adeta bir yaşam savaşına dönüşüyor.
KADERİNE TERK EDİLDİ
Bina, 2013'te 72 milyon dolar bedelle İlkhanedan Otelcilik ve Turizm A.Ş.'ye satılmıştı. İsim değişikliğine giderek Arkla Otelcilik
adını alan şirketin yönetim kurulu başkanı olan Rıza Zarrab
da, kısa bir süre sonra sahibi olduğu başka şirketleri de yeni binasına taşımıştı. Ancak Zarrab'ın, hakkında açılan kara para aklama iddialarının ardından ABD'de tutuklanmasıyla yeni bina da icralık olup kaderine terk edildi.
'MAFYA ÇATIŞMASI GİBİ'
Tarihi binanın çevresinde yaşayan bölge halkı ise iki aydır karşılaştıkları manzara karşısında adeta elleri ve kolları bağlanmış halde yardım bekliyor. Durumdan şikâyetçi olan esnaf, binadaki gruplardan korkuyor ve can ve mal güvenliklerini göz önünde bulundurarak SABAH ekibine kimliklerinin gizlenmesi koşuluyla bilgilendirmede bulundu. Bir esnaf, "İçeride adeta mafya çatışması gibi günün her saati kavgalar yaşanıyor" dedi.