Boksör kardeşlere hapis cezası

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü Ebubekir Nurullah Özdoğan ile Hakkı Kaya arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışmaya Ebubekir ile birlikte olay yerine gelen Erdem Aytek'in de katıldığı belirtildi. Hakkı Kaya'nın yanında olan Samet ve Seyda Keser kardeşlerin de kavgaya dahil oldukları, kavgada Erdem Aytek'in basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde kemik kırığı oluşarak yaralandığı kaydedildi.Olay sırasında Erdem Aytek ve Ebubekir Nurullah Özdoğan'ın silahı teşhir ederek silahla tehdit ettikleri iddia edilse de beyanların çelişkili olduğu ve olay yerinde silah gören kimsenin bulunmadığı ifade edildi. Mütalaada, Erdem Aytek ve Ebubekir Özdoğan'ın tehdit suçundan beraatleri, "Basit yaralama" suçundan ise şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşürülmesi talep edildi. Diğer sanıklar Samet ve Seyda Keser ile Hakkı Kaya'nın ise "Yaralama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Taraf avukatları müvekkillerinin beraatlerini ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep ettiler.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti müşteki-sanıklardan Hakkı Kaya'nın, Samet ve Seyda Keser'in Erdem Aytek'e yönelik "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırılarak haklarındaki hükmün geri bırakılmasına karar verildi. Heyet, taraflar hakkında adli kontrol tedbirlerinin de ayrı ayrı kaldırılmasına hükmetti.

DİĞERLERİ İÇİNDE BERAAT VE DÜŞME KARARI

Erdem Aytek ve Ebubekir Nurullah Özdoğan'ın "Silahla tehdit" suçundan beraatlerine hükmetti. Aytek ve Özdoğan'ın Keser kardeşlere yönelik yaralama suçlarının şikayetten vazgeçme nedeniyle ayrı ayrı düşürülmesine karar verildi. Heyet, Hakkı Kaya, Samet Keser ve Seyda Keser'in de Ebubekir Nurullah Özdoğan'a yönelik "Basit yaralama" suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşürülmesine hükmedildi.