Brezilya ve Kolombiya’dan kokain getiren baronlara darbe! Kokaine karşı teminat kendini rehin bıraktı





EVİNİN İÇİNDE BULUNAN ASANSÖRLE KAÇMAYA ÇALIŞTI



Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon lira değerindeki evininin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek 30 bin dolar ile 50 bin lirayla kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti'nin desteğiyle Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu baronları Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A. Galip Ç. ve Levent G. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ikamet ve işyerlerindeki aramasında çelik yelek, 3 av tüfeği, tabanca, sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 Amerika doları, 52 bin 250 TL ve 3 milyon 409 bin TL değerinde çek ve senet ele geçirildi. Ankara emniyetine getirilen uyuşturucu baronlarının ifade alma işlemleri devam ediyor.