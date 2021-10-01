Brezilya ve Kolombiya’dan kokain getiren baronlara darbe! Kokaine karşı teminat kendini rehin bıraktı

Kolombiya'ya uyuşturucu kartelleri ile görüşmeye giden uyuşturucu baronu Tolga C.'nin 1 ay kaldığı ve kokain karşılığında teminat olarak kendisinin rehin tutulabileceği söylediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan baronlardan Nurten A.'nın babasının izinden devam ettiği görülürken 1980'de uyuşturucu ticaretine başlayan baba Selahattin A., 1998'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Selahattin A.'nın, Türkiye'de önde gelen baronları arasında gösterilirken uyuşturucu ticareti yaptığı ve bu işten elde ettiği parayla çok sayıda gayrimenkul satın aldığı biliniyor. Uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelirler ile lüks yaşam sürmeye devam eden baronlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın başarılı operasyonlalar ile para akışında ciddi sıkıntılar yaşamaya başladıkları belirlendi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlarla darbe vurmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Brezilya ve Kolombiya'dan kokain sevkiyatı yapan baronlara yönelik operasyon gerçekleştirmiş ve 6 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyon ile ilgili çarpıcı detaylara SABAH ulaştı.Kolombiya'nın Bogota şehrinden 25 Ocak'ta çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynırına gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatın gerçekleşmiş bunun üzerine güvenlik birimleri operasyon yaparak uyuşturucu maddeleri ele geçirmişti. Emniyet birimleri Brezilya ve Kolombiya'dan kokain sevkiyatının nasıl yapıldığının izini sürerek uyuşturucu baronları tek tek tespit etti.
KONSORSİYUM KURMUŞLAR
Uyuşturucu baronları Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A. Galip Ç. ve Levent G. kendi aralarında konsorsiyum kurarak yurt dışından gelecek olan uyuşturucu madde için para aktardı. Brezilya ve Kolombiya ayağını ise kartellerle güçlü bağlantıları olan Tolga C. yürüttü. Kolombiya'ya uyuşturucu kartelleri ile görüşmeye giden uyuşturucu baronu Tolga C.'nin 1 ay kalarak kokain karşılığında teminat olarak kendisinin rehin tutulabileceği söyledi. Kartellerle kokain konusunda anlaşma sağlayan baronlar uçak ve gemiler ayarlayarak kokainleri çiçek kolilerine, muz konteynırına gizleyerek Türkiye'ye giriş yapmasını sağladı. İstanbul'a getirilen uyuşturucu maddeler bir kısmı iç piyasaya sürülürken diğer kısım ise Hollanda'ya satılmak üzere hazırlandı.
UYUŞTURUCU TACİLERİNE DARBE İNDİKÇE PARA SIKINTISI BAŞLADI
Uyuşturucu baronları, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kazançlarla lüks yaşam sürdükleri görüldü. Emniyet birimlerinin başarılı operasyonlarıyla uyuşturucu tacirlerine vurulan darbe para akışında ciddi sıkıntılar yaşayan baronlar sık sık bir araya gelerek bu durumu kendi içlerinde çözmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
KIZI, BABA MESLEĞİ OLAN UYUŞTURUCU BARONLUĞUNU SEÇTİ
Uyuşturucu baronlarından Nurten A.'nın babasının izinden devam ettiği ortaya çıktı. 1980 yılında uyuşturucu ticaretine başlayan baba Selahattin A.'nın, 1998 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Selahattin A.'nın, Türkiye'de önde gelen baronları arasında gösterilirken uyuşturucu ticareti yaptığı ve bu işten elde ettiği parayla çok sayıda gayrimenkul satın aldığı belirlendi. Baba Selahattin A.'nın, tüm mal varlığını kendisi üzerine yapmadığı, kızı Nurten A.'nın üzerinde de çeşitli mal varlıklarını verdiği ortaya çıktı. Nurten A. Sakarya'da yaşadığı Villa'da emniyeti birimlerince göz altına alınmıştı.
EVİNİN İÇİNDE BULUNAN ASANSÖRLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon lira değerindeki evininin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek 30 bin dolar ile 50 bin lirayla kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti'nin desteğiyle Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu baronları Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A. Galip Ç. ve Levent G. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ikamet ve işyerlerindeki aramasında çelik yelek, 3 av tüfeği, tabanca, sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 Amerika doları, 52 bin 250 TL ve 3 milyon 409 bin TL değerinde çek ve senet ele geçirildi. Ankara emniyetine getirilen uyuşturucu baronlarının ifade alma işlemleri devam ediyor.