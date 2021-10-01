Bülent Ersoy’un 21 müzisyeni KKTC’de tutuklandı

ÜNLÜ sanatçı Bülent Ersoy
'un 28 Ağustos'ta bir otelde verdiği konserde sahne almak üzere gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ne (KKTC) girişte sundukları PCR testlerinin sahte olduğu anlaşılan 21 müzisyen hakkında tutuklama kararı çıktı. Ercan Havalimanı
'nda PCR testlerinin sahte olduğu anlaşılınca yeniden testleri yapılan ve negatif çıkınca ülkeye girişlerine izin verilen müzisyenler bir aydır polis denetiminde otelde gözetim altında tutuluyordu. Başlatılan soruşturmada sahte belgeleri düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticileri ile hastane yetkilisi ve doktorlar gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
'nde yargılanmaları evam eden müzisyenler hakkında dün tutuklama kararı verildi. Cezaevine gönderilen müzisyenler suçsuz olduklarını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Müzisyenler ve
Sanatçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu
, raporu veren hastane yetkilisi ve raporu imzalayan doktorun serbest olduğunu ancak raporun verildiği müzisyenlerin tutuklanmasının mantıklı olmadığını dile getirerek, "Suçun övülecek bir yanı olamaz ama KKTC'deki adalet anlayışı ve ayrımcılık hepimizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.