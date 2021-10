Cennet manzarayı gökyüzünden keşfettiler!

Turizm cenneti Muğla'da, dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Ölüdeniz'deki Babadağ, bu yılda ziyaretçi akınına uğradı. Doğa harikası manzarayı, binlerce yerli ve yabancı turist, unutamayacakları heyecanlı dakikalar yaşadı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'dan paraşütle uçan tatilciler, maviyle yeşilin buluştuğu noktalarını gökyüzünden keşfederek, adrenalinde nirvanayı yaşadı. Bu yıl 120 bin uçuşun yapıldığı Babadağ'da tatilciler Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı seyretti. 4 ayrı pistin bulunduğu Babadağ'da 8'i kadın 300 pilot, binlerce turiste farklı bir deneyim tattırdı.



HER GEÇEN GÜN TALEP ARTIYOR



Yetkililer doğa harikası coğrafyada, yamaç paraşütüne olan ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi. Her sezon on binlerce tatilcinin, eşsiz manzarayı gökyüzünden keşfettiğini açıkladı. Güney Ege'nin ikliminin elverişli olması durumunda sezonun uzayabileceği bildirildi. Kış aylarında da uçuşların olabileceği belirtildi.