Çipli carettalar denizle buluştu

Muğla
'da, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından tedavi edilerek, üzerine çip yerleştirilen 3 caretta caretta denizle buluşturuldu. Vali Orhan Tavlı
'nın da katıldığı, "Kaplumbağaları İzliyoruz" projesinde tedavi edilen deniz kaplumbağaları uydudan izlenecek. DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılarak yaklaşık 2 yıl önce denize bırakılan deniz kaplumbağası "Caretta Tuba"nın ise 12 bin kilometreden fazla yol kat ettiği ve 7 ülkeye uğradığı belirlendi.