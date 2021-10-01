Çorum’da genelev yıkımında gerginlik: Ortalık bir anda karıştı





BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Çorum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Tüm Çorum kamuoyunun uzun zamandan beri yakından takip ettiği ve yıkılması yönünde taleplerin iletildiği, zamanla yerleşim yeri içerisinde kalan bu yer, toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu alan, toplu konut alanı ve sonradan kurulan 6 okula yakınlığı ile de çokça şikayete söz konusu olmaktaydı. Bu yıkımla birlikte yıllardan beri tüm Çorum kamuoyunun beklentisi gerçekleşmiş oldu" denildi.