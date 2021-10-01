İşkence ile öldürülmüştü... Sahile vuran cesedin sırrı çözüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir hafta önce dolaşan vatandaşlar, sahile vurmuş bir erkek cesedi buldu. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine; olay yerine gelen emniyet güçleri, cesedi inceleyerek olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polisin yaptığı ilk incelemeler sonucunda, bulunan cesedin el ve ayaklarının bağlandığı ve işkence gördükten sonra bir çuval içerisinde denize atıldığını belirledi. 10 gün önce öldüğü tahmin edilen cesedin, geçtiğimiz günlerde Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Ancak cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmaması ve denizde uzun süre kalması nedeniyle kimliği belirlenemedi.

Bulunan ceset kimsesizler mezarlığında toprağa verilirken, konu ile ilgili detaylı bir çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, maktulün kimliğini belirledi.

Ayrıca maktule işkence ettikten sonra elleri ve ayaklarını bağlayıp bir çuval içerisinde denize atılması ile ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.