Dünyanın en büyük online kent forumunun açılışı yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde ikincisi düzenlenen dünyanın en büyük online kent forumu Marmara Urban Forum'un (MARUF21) açılış konuşmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı.

ÇÖZÜM ÜRETEN KENTLER

COVID-19 salgınıyla birlikte yerleşik kentsel politikaları ve çözümleri yeniden sorgulama ihtiyacıyla, MARUF21 "Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et" başlığı etrafında şekilleniyor. Dünya genelinde, kentleri derinden sarsan salgın sürecinden çıkarılan dersleri öğretilere dönüştürmek ve köklü dönüşümleri başlatmak için bir fırsat sunan MARUF21'de birbirini besleyecek altı ana eksene odaklanılıyor. "Sağlıklı", "Kapsayıcı", "Yenilikçi", "Dayanıklı", "Sürdürülebilir" ve "Yaratıcı" kentler olarak belirlenen bu eksenler ışığında kentlerin problemleri ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılıyor.Dünyanın dört bir yanından 50'den fazla ülkeden 450'den fazla konuşmacı ve 100'ün üzerinde oturuma ev sahipliği yapan forumda paneller, eğitimler, çalıştaylar, networking toplantıları, yuvarlak masa toplantıları, şehir konuşmaları gibi farklı türlerde etkinlikler gerçekleştiriliyor.

"UMUT VERİCİ BİR ÇAĞRI"

İlk karşılama konuşmasını yapan MARUF Genel Koordinatörü ve MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan, yeniden düşünme ve birlikte hareket etme çağrısının, daha iyi bir yaşamın herkes için mümkün ve gerekli olduğuna ilişkin ümit veren bir çağrı olduğunu belirtti. Arslan, "Bildiklerimizi unutmamıza gerek yok. Onlar bize kılavuzluk etmeye devam edecekler. Yaşam, bir süreç ve birikimdir. Ancak ezberlerimiz, düşünce ve üretme-tüketme alışkanlıklarımız yeni duruma yanıt üretmekten uzak. Daha cesur, daha kapsamlı, daha işbirliğine dayalı çabalara ihtiyacımız var." diye ekledi.

"BU YILIN TEMASI ÇOK ANLAMLI"

Programın açılışında konuşan UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, açılış oturumu için gönderdiği video mesajda "Bu yıl ikinci kez düzenlenen MARUF'ta sizleri bir kez daha selamlamaktan onur duyuyorum. Marmara Belediyeler Birliğini bu önemli etkinliği düzenli olarak organize ettiği için kutluyorum. MARUF'un bu yılki "Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et" teması, devam eden salgın sürecinde özellikle çok anlamlı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki taahhütlerimizi gerçekleştirebilmek için yeniden düşünmemiz ve hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Krizlerle başa çıkma mekanizmalarımızı güçlendirmeye ve hem bireyler hem de şehirler arasında dayanışmayı artırmaya ihtiyacımız var." dedi.

"ANA AKTÖRLERİN BAŞINDA"

Kapsayıcılık yalnızca kentin kendi sakinlerini kapsaması değil diyen Başkan Büyükakın, "MARUF, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile paralel olarak, küresel ile yereli birlikte düşünmeye davet eden bir platform. Kentler, bu küresel amaçların başarıya ulaşması ve hiç kimsenin geride kalmaması için ana aktörlerin başında gelmektedir. Bu ise ancak on birinci amaçta da belirtildiği gibi "sürdürülebilir şehirler ve topluluklar" inşa etmekle mümkün olur." ifadelerini kullandı. Marmara Belediyeler Birliğinin bölgesel ölçekte yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Büyükakın, "Marmara Belediyeler Birliği, son zamanlarda gerek Marmara Bölgesi Mekânsal Strateji Belgesi, gerek Marmara Bölgesi Göç Raporu, gerekse Marmara Denizi Eylem Planı konusunda farklı ölçekteki belediyeleri ve farklı kurumları bir araya getirerek diğer paydaşlarla iş birliği halinde ortak aklı harekete geçirme konusundaki inisiyatif almakta önemli çabalar sergilemektedir. Marmara Belediyeler Birliğinin bu çabası aslında sadece Türkiye ölçeğinde değil, uluslararası ölçekte de havza düzeyinde yönetime farklı bir bakış açısı kazandıracak yeni ve proaktif bir çabadır." dedi.

"DAYANIKLI VE ESNEK ŞEHİR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt dışı programı sebebiyle MARUF21'e video mesaj ile katıldı. Bakan Kurum, video mesajında "Geçtiğimiz üç ayın Türkiye fotoğrafına baktığımızda, kuzeyimizde seller, heyelanlar; güneyimizde ise tarihte eşine benzerine rastlanmamış büyüklükte yangınlar görüyoruz. Peki bu gidişat duracak mı? BM raporları durmayacak, daha yaygın ve yoğun bir şekilde hissedeceğiz, diyor. Tüm ülkeler, hep birlikte ortak mücadelemizi güçlendirmek ve iş birliğini en yüksek seviyeye çıkartmak zorundayız." dedi. Dayanıklı şehirlerin kurulmasının öneminden bahseden Bakan Kurum, "Bize göre yeni dönemin sloganlarından biri de 'dayanıklı ve esnek şehir' olmalıdır. Çünkü şehirlerimiz birçok nedenden ötürü, özellikle de sağlıksız yapı stokundan dolayı artık daha kırılgan hale geliyor. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek, buna göre adım atmak bizler için bir tercihten öte zorunluluktur." diye ekledi.

"YENİDEN DÜŞÜN, BİRLİKTE HAREKET ET''

Açılış konuşmalarının ardından açılış oturumuna geçildi. Çanakkale Üniversitesinden Dr. Nihal Eminoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği açılış oturumunda ise LSE Cities İcra Direktörü Dr. Philipp Rode, UN-Habitat Kentsel Uygulamalar Yöneticisi Dr. Shipra Narang Suri, OECD Kentsel Politikalar ve İncelemeler Başkanı Soo-Jin Kim, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Lousia Vinton ile MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmacı olarak yer aldı. Açılış oturumunda kentlerin mevcut sorunları üzerine düşünmenin ve birlikte hareket ederek küresel stratejiler geliştirmenin önemi vurgulandı.