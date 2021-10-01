Elazığ Meryem Biçer’i arıyor! 4 gündür ne bir ses ne de bir nefes...

Meryem'in ağabeyi İbrahim Biçer de, şunları söyledi: "Kardeşim Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi. Evden çıkıp okula giderken en son saat 06.30 sularında abim ile görüşüyor. Abimden harçlık istiyor ve toplu taşıma aracına binerek okuluna doğru yol alıp çarşıya gidiyor. Bu kadarını biliyoruz. Fakat bundan sonrasında saat 16.00'ya kadar haber alınamıyor. Sürekli ailem tarafından bilgi almak maksadıyla arama yapılıyor ama ulaşılamıyor. Biz bunun ilk 2 saatinde bir arkadaşıyladır, şarjı bitmiştir diye düşündük, biraz bekleyelim dedik. Saat 17.00 olunca ve bana da haber gelince ben de ablama emniyete başvurmasını, kayıp ihbarında bulunmasını istedim. Ablam da bu şekilde davrandı. Çocuk şubeye bildirdik, merkez karakoluna bildirdik, çalışmalar yapılıyor. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz, ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de kendi araştırmamızı yapıyoruz ama bu yeterli olmayabiliyor. Kardeşim uzun yıllardır epilepsi ilaçları kullanıyor. İlaçlarını sürekli kullanması hatta aynı saatinde alması gerekiyor. İlaçları yanına almamış. Bu çocuk nöbetten dolayı çok kötü hallere girebilir, ağır nöbetler geçirebilir, birkaç defa biz bunu yaşadık. Kimdeyse, bir arkadaşının yanındaysa, birinin yanındaysa mutlaka bize ulaşsın."