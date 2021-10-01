Emlakçıya silahlı saldırı: Bir ölü

ŞANLIURFA
'NIN Viranşehir
ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde emlakçılık yapan Halil Taçer (51), işyerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Taçer, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi
'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Halil Taçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.