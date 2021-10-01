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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Emlakçıya silahlı saldırı: Bir ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Emlakçıya silahlı saldırı: Bir ölü
ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde emlakçılık yapan Halil Taçer (51), işyerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Taçer, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Halil Taçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Emlakçıya silahlı saldırı: Bir ölü
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