Erzurum merkezli suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir suç örgütüne yönelik 9 aylık çalışma sonucu 28 Eylül'de 19 şüpheliye yönelik Erzurum, İstanbul ve Bursa'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, adli yargılamayı etkileme, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddia edilen Abdurrahman Y, Mehmet T, Sedat Ş, Cemal O, Ercan K, Yusuf B, Serkan D, Yusuf Y, İshak Ç, Celalettin T, Abdullah Ç, Fethullah D, Metin U, Erdal Ö, Yavuz Ç, Muhammed Y. ve Fuat A. gözaltına alındı.