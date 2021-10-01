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Giriş Tarihi: 1.10.2021 10:57 Son Güncelleme: 1.10.2021 10:58

Erzurum merkezli suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

AA
Erzurum merkezli suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Erzurum merkezli İstanbul ve Bursa'da, suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İşte operasyonun detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir suç örgütüne yönelik 9 aylık çalışma sonucu 28 Eylül'de 19 şüpheliye yönelik Erzurum, İstanbul ve Bursa'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, adli yargılamayı etkileme, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddia edilen Abdurrahman Y, Mehmet T, Sedat Ş, Cemal O, Ercan K, Yusuf B, Serkan D, Yusuf Y, İshak Ç, Celalettin T, Abdullah Ç, Fethullah D, Metin U, Erdal Ö, Yavuz Ç, Muhammed Y. ve Fuat A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yavuz Ç, Muhammed Y. ve Fuat A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 14 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Ayrıca farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulunan Güven T. ve Metin B. de bu soruşturma kapsamında adliyeye götürüldü.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 3 ruhsatlı tabanca, 1 kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 303 tabanca fişeği, 35 kuru sıkı fişeği, 31 av tüfeği kartuşu, 7.67 gram kenevir tohumu, 3 muşta, 2 kama, 1 sallama, 2 bıçak, 7 senet, 5 çek ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon öncesi yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 26 fişeğe el kondu.

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Erzurum merkezli suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
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