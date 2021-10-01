Eve çağırdı arkadaşlarına gasp ettirdi

Adana'da 1'i kadın 3 kişinin planladığı fuhuş tuzağını polis bozdu. Y.N.Y. adındaki genç kadın tarafından para karşılığında ilişkiye girmek için eve çağrılan 23 yaşındaki Abdülsamet S., silahlı 2 kişinin önce saldırısına uğradı daha sonra tabancayla vuruldu. 3 bin 100 lirası ve cep telefonu gasp edilen genç adam soluğu poliste aldı. Yakalanan şüphelilerden Y.N.Y., "Bir araya geldik, bana tecavüz etmeye kalktı. Kendimi korumak için vurdum" dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTILAR

Olay geçtiğimiz Pazar günü merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir apart dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; 23 yaşındaki Abdülsamet S., para karşılığında ilişkiye girmek için 22 yaşındaki Y.N.Y.'yla telefonda görüşerek 300 liraya anlaştı. Genç kadın, Abdülsamet S.'yi ilişkiye girme bahanesiyle kaldığı daireye çağırdı. Verilen adrese giden genç adam burada bir süre Y.N.Y.'yle sohbet etti.

BACAK VE ELİNDEN YARALANDI

Y.N.Y., evin kapsını açıp içeri Eren K. (19) ile Mehmet Ü.'yü (23) aldı. Eve giren eli silahlı iki adam Abdülsamet S.'ye tabaca doğrultarak, "Sen bizim kız arkadaşımıza nasıl bakarsın?" diyerek saldırdı. Elinden ve sol bacağından vurularak yaralanan Abdülsamet S., canını kurtarmak için cebinden bulunan 3 bin 100 lira ile cep telefonunu gaspçılara verdi. Yaralı adam çıkan arbedede faydalanarak evden kaçıp polise sığındı.

TECAVÜZ ETMEK İSTEDİ

Polis, Abdülsamet S.'nin verdiği ifade doğrultusunda gaspçıların kimliğini tespit etti. Zanlıların 3'ü de olaya karıştığı 2 silahla birlikte merkez Sarıçam ilçesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlılar, Abdülsamet S, tarafından teşhis edildi. Zanlılardan Eren K. ile Mehmet Ü. suçlamaları kabul etmezken genç kadın, "Telefon numaramı bir yerden bulmuş, konuşmak istedi. Bir araya geldik, bana tecavüz etmeye kalktı. Silahım vardı, kendimi korumak için vurdum" diyerek kendisini savundu.

1'İ TUTUKLANDI

Nitelikli yağma ve yaralama suçlarından hakim karşısına çıkan şüphelilerden Eren K, tutuklanarak cezaevine konulurken Mehmet Ü. ile Y.N.Y., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.