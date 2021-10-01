Fethiye’de zihinsel engelli kadını fuhşa zorlayan çete çökertildi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi Çalıca Mevkiinde P.A. isimli zihinsel engelli genç kız Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerden yardım talep etti. Ahlak Büro Amirliğine getirilen P.A. burada polise verdiği ifadede 5 gündür Karaçulha'da bir evde kaldığını, kendisine zorlu uyuşturucu madde verildiğini, Umut isimli şahsın cinsel saldırısına uğradığını ve para karşılığı zorla kendisini sattığını söyledi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Yüzde 50 zihinsel engelli raporu olduğu teyit edilen 23 yaşındaki P.A'nın şikayetini ardından polis düğmeye bastı. Konuyla ilgili yapılan operasyonlarda olaya karışan şahısların barmenlik yapan U.S (27), kuaför E.A.K (28), işçi S.S.Ç. (27), T.K. (26), R.K. (28) ve adının Fikret olduğu öğrenilen bir kişi dahil toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen sanıkların tamamı "Nitelikli cinsel saldırı" suçlaması ile Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan günlerce tecavüz dehşeti yaşayan ve polise sığınan zihinsel engelli P.A. ise, işlemlerinin ardından koruma altına alınarak Muğla Kadın Sığınma Evine yerleştirildi.

Turistlik ilçede yaşanan tecavüz skandalı infial yarattı.