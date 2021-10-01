‘Büyücü’ operasyonunda flaş gelişme: ’İçine cin kaçmış’ diyerek zorla ilişkiye girmişti!

EVDEN NELER ÇIKTI NELER!

Bahadır Koyuncu'nun ev ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, bir pala, bir kelepçe, 12 tabanca fişeği, bir dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kur'an-ı Kerim ile sözde 'büyü yapma' ve 'cin çıkarma' seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kâğıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar ele geçirildi. Operasyonda Bahadır Koyuncu ile ona yardım ettiği tespit edilen A.Ç. ve Ş.K. gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ve Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından tutuklanan Bahadır Koyuncu'nun evinde çıkan benzer nitelikte çok sayıda dijital veri ile eşyanın çıktığını belirten Fethiye Sulh Ceza daha önce serbest kalan Abdullah Çil hakkında 30 Eylül itibari ile yakalama kararı çıkarttı.