İkindi Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? İkindi Namazının Farzı ve Sünnetinin Kılınışı, Okunacak Dualar ve Sureler

İkindi namazı kılınışı ve rekatları, namaza yeni başlayan vatandaşların araştırma konusu olarak dikkat çekiyor. Sabah namazıyla birlikte son derece faziletli olan bu vakit namazı, ikindi namazı nasıl kılınır sorusuyla inceleniyor. İkindi namazı kaç rekat, ne zamana kadar kılınır, faziletleri nelerdir gibi soruların yanıtı haberimizde.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Bir gün içinde kılınan beş vakit namazdan üçüncüsü ikindi namazı olarak adlandırılır. İkindi ezanının ardından kılınan bu namaz, 4 sünnet 4 farz olmak üzere toplam 8 rekattan oluşur. Namazın önce sünneti sonra farzı kılınır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazı gün içinde kılınan üçüncü namazdır. İkindi namazı kılınışı kadınlar ve erkekler için aynı şekilde olmakla birlikte, bazı hareketlerde farklılıklar vardır. İkindi namazı namaz vaktine, sünnetine ve uygulanması gereken adımlara göre kılınmalı, namaza ilişkin detaylara dikkat edilmelidir. İşte bu namazın kılınışıyla ilgili merak edilenler.

İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI

İkindi namazına başlarken önce "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" şeklinde niyet edilir, ardından tekbir getirilir ve sünnetin ilk rekatı ile namaza başlanır:

İkindi Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Erkekler iki elin avucu açık ve karşıya bakacak şekilde, baş parmaklarını kulağın yumuşak kısmına değecek şekilde havaya kaldırarak;

Kadınlar avuç içleri karşıya bakacak şekilde ellerini göğüs hizasında birleştirerek "Allah-u Ekber" der. Bu noktada kadınlar göğüs hizasında sağ eli sol elin üzerinde olacak şekilde birleştirir. Erkekler ise karın hizasında sağ elle sol elin bileğini kavrayarak ellerini birleştirir.

Ardından Sübhaneke okunur.

" Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim" şeklinde Euzu Besmele çekilir.

Daha sonra Fatiha Suresi okunur. Beraberinde Zamm-ı Sure (Kur'an-ı Kerim'den istenen 3 ayet) okunur.

Ardından yeniden "Allah-u Ekber" denilerek rükuya gidilir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan doğrularak "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allah-u Ekber dedikten sonra secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" dedikten sonra Allah-u Ekber denilerek secdeden doğrulunur, sonra tekrar Allah-u Ekber diyerek secdeye gidilir ve yine "Subhane Rabbiyel Ala" denilir.

Son olarak Allah-u Ekber denilir ve ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir.

Ardından Fatiha ve Zammı Sure okunur.

Allah-u Ekber diyerek rükuya eğilinir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" dedikten sonra rükudan kalkılır ve "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allah-u Ekber diyip secdeye gidildikten sonra secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Ardından Allah-u Ekber ile tekrar doğrularak oturulur. İkinci kez Allah-u Ekber ile secdeye gidilir ve "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allah-u Ekber dedikten sonra tekrar oturulur.

Bu noktada Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunur.

Allah-u Ekber dedikten sonra üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Sünnetinin 3. Rekatı

Sübhaneke ile üçüncü rekata başlanır.

Besmele çektikten sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

Allah-u Ekber diyerek rükuya eğilinir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" ile rükudan kalkılır.

Ardından Allah-u Ekber ile secdeye varıp secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah-u Ekber ile doğrularak oturulur. Sonra yeniden Allah-u Ekber ile secdeye gidip secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" okunur.

Ardından Allah-u Ekber diyerek sünnetin son rekatı için kalkılır.

İkindi Namazı Sünneti 4. Rekatı

Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

Allah-u Ekber ile rükuya eğilip üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan kalkıp "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allah-u Ekber ile secdeye gidilir ve secdede üç kez "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah-u Ekber dedikten sonra oturulur.

Ardından Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunur.

Daha sonra Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Daha sonra önce sağa sonra sola "Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah" diyerek selam verilir.

İkindi Namazı Farzının 1. Rekatı

Kamet getirdikten sonra "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının dört rekat farzını kılmaya" şeklinde niyet edilir.

Ardından erkekler iki elin avucu açık ve karşıya bakacak şekilde, baş parmaklarını kulağın yumuşak kısmına değecek şekilde havaya kaldırarak;

Kadınlar avuç içleri karşıya bakacak şekilde ellerini göğüs hizasında birleştirerek "Allah-u Ekber" der.

Sübhaneke okunur.

Euzu Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

Allah-u Ekber denilerek rükuya gidilir ve bu sırada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allah-u Ekber diyerek secdeye gidilir ve secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir.

Daha sonra yine Allah-u Ekber ile doğrularak oturulur. Tekrar Allah-u Ekber ile secdeye varılır. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah-u Ekber ile rekat bitirilir.

İkindi Namazı Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" ile rükudan doğrulunur.

Allah-u Ekber ile secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah-u Ekber ile doğrularak oturulur. Ardından tekrar Allah-u Ekber ile secdeye gidip üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeden kalkılır.

Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir.

Allah-u Ekber diyerek rükuya eğilinir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir.

Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve son rekat için ayağa kalkılır.

İkindi Namazı Farzının 4. Rekatı

Besmele çekilir.

Fatiha okunur.

Allah-u Ekber ile rükuya gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denerek rükudan doğrulunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" dedikten sonra Allah-u Ekber ile secdeden doğrularak oturulur. Sonra tekrar Allah-u Ekber ile secdeye varıp üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denilir.

Allah-u Ekber diyerek secdeden doğrulunur.

Ettehiyyatü, Salli ve Barik okunur.

Rabbenaatina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Önce sağa sonra sola "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek selam verilir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" diyerek, tesbihat ve dua ile İkindi Namazı sonlandırılır.

İKİNDİ NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Namaz kılmak için belli vakitler vardır. Bir namaz için ayrılan sürede başka bir vaktin namazı kılınamaz. Bu nedenle her namaz kendi vaktinde kılınmalıdır. İkindi namazı için ayrılan vakit ise, ikindi ezanı okunduktan sonra başlayıp güneşin batışından hemen öncesine kadardır. Ancak namaz bir mazeret olmadan bu vakte bırakılmamalıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) ikindi namazına son ana bırakarak aceleyle kılmayı münafıkların namazı olarak nitelendirmiştir. (Ebu Davud, Salat, 5)

İKİNDİ NAMAZI NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Her namazda olduğu gibi ikindi namazında da ilk olarak namaza niyet ederek başlanır. İkindi namazı niyetine besmele çekerek başlanmalıdır. Ardından "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazını kılmaya" denir ve namaza başlanır.

İKİNDİ NAMAZI FAZİLETLERİ

Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan kişi cehenneme gitmez.

İkindi namazının farzından önce dört rekat sünnetini kılan kimseye Allah rızasını bağışlar, rahmet ihsan eder.

İkindi namazı kılan kişi günün geri kalanında ayağına dolanacak musibetlerden muhafaza edilir.

İKİNDİ NAMAZINDA HANGİ SURELER OKUNUR?

Subhaneke

Fatiha

Zammı Sureler (Kur'an-ı Kerim'den istenen üç sure)

Kafirun

Nasr

Ettahiyyatu

Rabbena

Allahümmesalli

Allahümmebarik