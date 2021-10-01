İşadamı Buca Belediyesi’ndeki rüşvet çarkını anlattı

İzmir'de yaşayan temizlik firması sahibi Erkan Önen (38), 29 Mayıs 2020'de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında belediyedeki yolsuzluklarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ancak, daha sonra bu şikayetini geri çekti.