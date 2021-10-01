İstanbul’da trafik çileye dönüştü!

İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla toplu taşımada ve trafikte de yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yaklaşık 20 bin kadar servisin ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan velilerin oluşturduğu araç yoğunluğu özellikle İstanbul trafiğinin sabahları ve akşam saatleri kilitlenmesine neden oldu.

Pandemide insanların toplu ulaşım yerine kendi araçlarını tercih etmesi ve okulların başlaması ile velilerin özel araçları ile yola çıkması İstanbul trafiğinin her gün artmasına neden oldu. Uzmanlar Pandemiden sonra Okulların açılması ile birlikte trafiğe günlük 350 bin aracın ilave olduğunu, okulların açılmasıyla beraber hem trafikte hem de toplu ulaşımda anormal bir artış yaşandığını kaydettiler.

Okulların açılmasından sonra trafiğin her saban ve akşam saatlerinde yüzde 55-60'a yükseldiğini Üniversitelilerin İstanbul'a gelmesi ile ve sağnak yağışın etkili olması ile trafikteki yoğunluğun yüzde 80'lere kadar çıktığı görüldü. Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşandı. Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul'un yolları adeta kırmızıya dönüştü. Vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle saatlerce direksiyen başında evlerine ulaşmaya çalıştı.