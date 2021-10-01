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Giriş Tarihi: 1.10.2021 18:55

Kaçak kazı için patlayıcı yapan kişi yakalandı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Kaçak kazı için patlayıcı yapan kişi yakalandı

Karabük İl Jandarma ekipleri kaçak kazı yapmak için patlayıcı yapan kişiyi, patlayıcı maddesi ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 30 Eylül 2021 günü saat 14.00 sıralarında İl Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı bir işletmede çalışan M.A (37) isimli sahsın işyerinde el yapımı patlayıcı madde bulundurduğu bilgisi alınmıştır.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramada, tarihi eser aramak için kullanılacağı değerlendirilen 2 adet 30 cm uzunluğunda kablo ve fünye tertibatlı materyal ile 226 gr. ağırlığında beyaz renkli madde ele geçirilmiştir.

Şüpheli yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir.

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Kaçak kazı için patlayıcı yapan kişi yakalandı
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