Kadıköy’de kaza: Beton mikseri ve otomobilin arasında sıkıştı

Kadıköy’de akılalmaz kaza: Beton mikseri ile otomobil arasında sıkıştı | Video

Bu arada mikserin, otomobile temas edip etmediğini kontrol etmek için inen sürücü, beton mikserinin kayması ile birlikte otomobil ile beton mikserinin arasına sıkıştı.