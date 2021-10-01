Kadıköy’de kaza: Beton mikseri ve otomobilin arasında sıkıştı

Kadıköy’de akılalmaz kaza: Beton mikseri ile otomobil arasında sıkıştı | Video
Bu arada mikserin, otomobile temas edip etmediğini kontrol etmek için inen sürücü, beton mikserinin kayması ile birlikte otomobil ile beton mikserinin arasına sıkıştı.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yaralı sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Olayı gören Çiğdem Uysal, "Aracı kontrol etmek için inmiş. Sonra da araya sıkışmış. Adamı itfaiye kurtardı" dedi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.