Kahraman Kadir taburcu oldu

Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında birçok gayret ve özveri örneği yaşandı. Ekipler ve yöre halkının, havadan ve karadan seferberlik halinde çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, geniş bir alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Seydikemer'de yangınla mücadele esnasında, belediye çalışanı Kadir, grayderle alevlerin arasına dalmıştı. Kahraman Kadir, yangın sırasında yangının kendi evi ahırına yaklaşması nedeniyle kurtarmak için harekete geçmiş ve alevlerin arasına girmişti. Bir süredir tedavi gören kahraman Kadir'den müjdeli haber geldi. Alev savaşçısı tedavisinin tamamlanmasının ardından, alevlerden kurtardığı evine sağ salim döndü.

BAŞKAN OTGÖZ: "KADİR İLE GURUR DUYUYORUZ"

AK Parti'li Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Kadir'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yakup Otgöz, "Yangın esnasında belediyemizin grayderi ile yardım ederken, yangının kendi evine geldiği haberi ile evini ve ahırını kurtarmaya çalışırken ateşlerin arasında kalan Kadir'in tedavisi tamamlandı ve evine döndü. Bizde kendine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik. Tekrar bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangın esnasında özverili çalışmaları sebebiyle kendisi ile gurur duyuyorum." dedi.