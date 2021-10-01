Kokaine teminat olarak kendini rehin bırakmış

İÇIŞLERİ Bakanlığı koordinesinde emniyet birimlerinin, Brezilya
ve Kolombiya
'dan uçak ve gemilerle 210 milyon liralık kokaini yurda soktuğu belirlenen baronlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kolombiya'ya uyuşturucu kartelleri ile görüşmeye giden uyuşturucu baronu Tolga C
.'nin 1 ay kaldığı ve kokain karşılığında teminat olarak kendisinin rehin tutulabileceği söylediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan baronlardan Nurten A
.'nın ise 1998'de tutuklananan uyuşturucu baronu babası Selahattin A.'nın izinden gittiği görüldü. Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri parayla lüks içinde yaşayan baronların, Emniyet birimlerinin başarılı operasyonlarıyla para akışında ciddi sıkıntılar yaşadıkları ve krizi çözmek için sık sık bir araya geldikleri ortaya çıktı.