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Giriş Tarihi: 1.10.2021 16:22 Son Güncelleme: 1.10.2021 16:23

Korkunç olay! Uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti

İHA
Korkunç olay! Uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti

Mevsimlik tarım işçisi olarak Çorum'a gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları korkunç bir şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre ailesi tarlada çalışırken tarla kenarında uyuyan H.Y. üzerinden kamyon geçtiği için hayatını kaybetti. İddiaya göre kamyon sürücüsü olaydan sonra firar etti.

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Çorum'a mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları H.Y., soğan yüklü bir kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı. H.Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.'nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra firar etti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Korkunç olay! Uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti
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