Korkunç olay! Uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı. H.Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.