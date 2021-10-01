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Giriş Tarihi: 1.10.2021

‘Lan’ kelimesi yüzünden cinayet

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Lan’ kelimesi yüzünden cinayet
İZMİR'İN Torbalı ilçesinde "lan" kelimesi yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili Suriye uyruklu genç gözaltına alındı. Olay, Torbalı ilçesinde önceki gece saatlerinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan 17 yaşındaki Batuhan Barlak ile tarım işçisi 20 yaşındaki Suriye uyruklu M.A, yolda karşılaştı. M.A., Barlak'a "İyi akşamlar lan" diyerek selam verdi. Barlak da "Sen kime lan diyorsun?" diye karşılık verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında kavga sırasında M.A., yanındaki bıçakla Barlak'a saldırdı. Barlak kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli M.A ise adliyeye sevk edildi.
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‘Lan’ kelimesi yüzünden cinayet
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