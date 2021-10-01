Minik Abdulkadir vefat etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
'nin açılış töreni sırasında görüntülü olarak sohbet ettiği 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel, 3.5 yıldır mücadele ettiği beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Erdoğan'a olan sevgisi ve sıkça yaptığı rabia işaretiyle tanınan minik Abdulkadir, Fatih Camii
'nde kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Gözyaşlarına boğulan baba Ömer Tunçel "Abdülkadir, cumhurbaşkanımızı çok seviyordu. Onu televizyonda gördüğünde hemen rabia işareti yapardı. Tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışı öncesinde Twitter'dan cumhurbaşkanımıza ulaştım. Sağ olsun, Abdülkadir ile görüntülü sohbet etti, ona çok sevdiği oyuncak arabadan hediye etti. Çok mutlu olmuştu, onun sevgisiyle hayata tutundu. 3 yılda tam 19 kez ameliyat oldu. 2 kere bu hastalığı yendi ama 3'üncü zafere gücü yetmedi" diye konuştu.