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Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:00

Muş'ta kaçakçılık operasyonu

MURAT YILDIRIM
Muş’ta kaçakçılık operasyonu

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatı yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli hakkında da adli işletm başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; gerçekleştirilen operasyonda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, 58 tabanca fişeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 128 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca şarjörü ve 2 av tüfeği ile PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildiği öğrenildi.

Valilik ayrıca; olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

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Muş'ta kaçakçılık operasyonu
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