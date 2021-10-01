Muş’ta kaçakçılık operasyonu

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli hakkında da adli işletm başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; gerçekleştirilen operasyonda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, 58 tabanca fişeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 128 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca şarjörü ve 2 av tüfeği ile PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildiği öğrenildi.

Valilik ayrıca; olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.