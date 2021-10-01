Öğrenciler istedi AK Partili Belediye söz verdi! Sivas’a drone eğitim pisti yapılacak

Başarılarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Başkan Bilgin öğrencilerin talebi üzerine Sivas'a bir drone eğitim pisti kazandıracaklarını ifade ederek 2024 TEKNOFEST'in ilimizde gerçekleştirilmesi için gerekli başvuruların yapılacağını söyledi.



Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'21, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında, İstanbul Atatürk Havalimanında dördüncü yılında da büyük bir ilgi ve heyecanla gerçekleştirildi



TEKNOFEST21'e ilimizden katılan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Uzay ve Teknoloji Festivali yarışması ERB Döner Kanat kategorisinde girdiği yarışmada Türkiye 3.'sü olarak tamamlayarak şehrimize geri döndü.



Belediye Başkanı Hilmi Bilgin dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.



TEKNOFEST21'de aldığı başarılardan dolayı öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Geçen yıl birincilikle dönen öğrencilerimiz bu yılda üçüncülük kazanarak yine bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi burada derece girmek önemli ancak asıl önemli olan irade ortaya koyabilmek. Geleceğimize Milli Teknoloji hedefini benimsemiş, sadece teknolojiyi iyi kullanan nesiller değil geliştirebilen, üreten hatta ihraç eden bir gençlik vizyonunu öğretmenlerimizde görmek ve öğrencilerimize de bunu aşılamak bizler için geleceğimiz için çok daha önemli. Artık TEKNOFEST'te bir Sivas olgusu oturmuş durumda. Geçen yıl katıldığımız her yarışta dereceye girerek Sivas adını TEKNOFEST'te sıklıkla duyurmuştuk. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ilimizi farklı alanlarda farklı yarışlarda temsil edecekler." ifadesini kullandı.



SİVAS'A DRONE EĞİTİM PİSTİ YAPILACAK



Bilgin, "Altyapısı olan teknolojiye ilgi duyan ve bunu üreterek ilimizi temsil eden gurur kaynağı bir takımımız varken TEKNOFEST'in Sivas'ta yapılması da ilimize yakışır diye düşünüyorum. İnşallah 2024 yılı için ekibimizle birlikte ilgililerle irtibata geçerek TEKNOFEST24'un ilimizde yapılması için başvurularda bulanacağız. Diğer bir yandan öğrencilerimizin isteği doğrultusunda bölgeye hitap edecek şekilde drone eğitim pistini de Sivas'a kazandırmak istiyoruz. Bunu da en kısa zamanda ekiplerimizle görüşerek öğrencilerimizin eğitim yapabileceği standartları yüksek bir pisti hazır hale getiririz. Demirağ'ın torunları göklerde bugün Sivas'ı temsil ediyorlar. Daha da fazlasının olacağına inancım tam. Bu noktada üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye hazırız." dedi.



Desteklerinden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür eden öğrenciler ise, "Oldukça heyecanlı bir yarışı tamamlayarak üçüncülük elde ettik. Bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 21 oldukça zorluydu. Biz yarışmaktan ziyade öğrenmeyi amaçlıyoruz. Çok büyük bir alanda teknolojinin sergilendiği ürünleri de gördük. Kendi üretimimiz Akıncıyı, Atak helikopteri, Aksunguru hepsini görerek inceleme fırsatı bulduk. Bu da bizler için çok önemliydi. Kendimizi gösterme eksikliklerimiz görme fırsatı buluyoruz. Gelecek yıl daha çok çalışarak şampiyonluğumuzu geri alacağız. Bizleri ağırlayan Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz." dediler.



Ziyaretin sonunda Başkan Bilgin öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.