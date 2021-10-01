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Giriş Tarihi: 1.10.2021 15:08

Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldı

Batman’da uyuşturucu imal edildiği depoya baskın yapan jandarmaların üzerine pitbull cinsi köpeği salan Suat Şahin, açılan ateşte yerden seken kurşunun kendisine isabet etmesiyle yaralandı. Yaralanan Şahin’in hayati tehlikesi bulunmazken üst aramasında ve depoda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Batman merkeze bağlı Seyitler Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal edildiği ve satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon esnasında şüpheli İ.G'ye ait evin giriş kısmında beklemekte olan Suat Şahin, sahibi olduğu pitbull cinsi köpeği jandarmaların üzerine salıp olay yerinden kaçtı. Jandarma, köpeği korkutmak amacıyla tabancayla bir el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun yerden sekerek Suat Şahin'in kalçasına isabet etti.

Yaralanan Şahin, jandarma tarafından tedavi edilmek üzere kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Operasyonun yapıldığı evde ve Suat Şahin'in üzerinde çok miktarda hint keneviri, kubar esrar, metamfetamin uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam fanus ve kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili çok yönlü adli ve idari soruşturma sürüyor.

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Pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldı
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