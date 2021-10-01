Sağlıkçılardan haklarını gaspeden İBB’ye tepki

İstanbul
'da sağlıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) otopark ve toplu taşımayı kendilerine verilen ücretsiz kullanım hakkını yürürlüğe koymamasını protesto etti. İBB yönetimi, Kovid-19 pandemisinde en önde mücadele eden sağlık ve mezarlıklar müdürlüğü çalışanlarına tanınan İSPARK
otoparklarından ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını 1 Haziran ayı itibariyle sonlandırdı. Temmuz ayı meclis oturumunda AK Parti
ve MHP grupları mecliste sağlık çalışanlarına muafiyet tanınması kararını, CHP
ve İYİ Parti
gruplarının "hayır" oylarına karşın oy çokluğuyla kabul etti. Ancak meclisin aldığı karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
tarafından veto edildi.
'ISRAR KARAR' OLARAK UZATILDI
Eylül toplantısında konu yeniden gündeme alındı. AK Parti ve MHP grupları bir kez daha "evet" oyu kullanırken, CHP ve İYİ Parti "hayır" dedi. Oylamada sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti 31 Aralık'a kadar "ısrar karar" olarak uzatıldı. Dün İBB'nin Saraçhane
'deki başkanlık binası önünde eylem düzenleyen SAĞLIK-SEN üyeleri, "Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği 'Ücretsiz uygulama devam etsin' teklifini reddetme gerekçeniz olan 'Pandemi bitti' argümanını size kim söylettiriyor?" ifadeleriyle İmamoğlu'na yüklendi. Sendika üyeleri, ellerindeki kırmızı kartlar ve pankartlarla İmamoğlu'na tepki gösterdi.