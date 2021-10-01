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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Sağlıkçılardan haklarını gaspeden İBB’ye tepki

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Sağlıkçılardan haklarını gaspeden İBB’ye tepki
İstanbul'da sağlıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otopark ve toplu taşımayı kendilerine verilen ücretsiz kullanım hakkını yürürlüğe koymamasını protesto etti. İBB yönetimi, Kovid-19 pandemisinde en önde mücadele eden sağlık ve mezarlıklar müdürlüğü çalışanlarına tanınan İSPARK otoparklarından ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını 1 Haziran ayı itibariyle sonlandırdı. Temmuz ayı meclis oturumunda AK Parti ve MHP grupları mecliste sağlık çalışanlarına muafiyet tanınması kararını, CHP ve İYİ Parti gruplarının "hayır" oylarına karşın oy çokluğuyla kabul etti. Ancak meclisin aldığı karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi.

'ISRAR KARAR' OLARAK UZATILDI
Eylül toplantısında konu yeniden gündeme alındı. AK Parti ve MHP grupları bir kez daha "evet" oyu kullanırken, CHP ve İYİ Parti "hayır" dedi. Oylamada sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti 31 Aralık'a kadar "ısrar karar" olarak uzatıldı. Dün İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde eylem düzenleyen SAĞLIK-SEN üyeleri, "Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği 'Ücretsiz uygulama devam etsin' teklifini reddetme gerekçeniz olan 'Pandemi bitti' argümanını size kim söylettiriyor?" ifadeleriyle İmamoğlu'na yüklendi. Sendika üyeleri, ellerindeki kırmızı kartlar ve pankartlarla İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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Sağlıkçılardan haklarını gaspeden İBB’ye tepki
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