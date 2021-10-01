Sahile vuran cesedin sırrı çözüldü: İmam nikâhlı eşi ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı!

Kocaeli Darıca Sahilinde dolaşmakta olan bir vatandaşın, 19 Eylül 2021 günü yapmış olduğu ihbar üzerine bölgeye giden emniyet güçleri, elleri ve ayakları bağlanmış ve işkence edilerek öldürüldükten sonra, önce bir çuvala sonrada bir sandığa konulup denize atıldığı tespit edilen erkek cesedi buldu. Olay yerini ve cesedi inceleyen Kocaeli Polisi maktulün kimliğini belirleyip zanlıları yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

SANDIKTAKİ SERİ NUMARASINDAN

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, olay yerinde buldukları sandıkta yer alan kontra plak üzerindeki seri numarasında önce bu tarz ürün üreten firmaları aradı. Birçok firma arandıktan sonra, önce üretici firmaya sonra hangi bölgede satıldığı ve kimlere satılmış olduğu belirlendi. Ayrıca maktulün içerisine konulduğu sandıkta takılı olan bir makaraya ait profilinde üretim yeri ve satış yapıldığı bölge tespit edildi. Olayla bağlantılı şüphelileri tespit eden emniyet güçleri, zanlıları belirlemek ve olaya karışan diğer şüphelileri tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı.

DELİLLERİ YOK EDECEKLERDİ

Kocaeli Cinayet Büro Ekipleri bu esnada zanlıların kaçmamaları ve rahatlamaları amacıyla cesedin kimliğinin tespit edilmediği ve olayla ilgili herhangi bir delile ulaşamadığı konusunda basına bilgi verdi. Medyada bu olayla ilgili haberlerin çıkması ile rahatlayan şüphelilerden bazıları, Tuzla'da bulunan bir yat'a gitti. Bot ile marinada demirli yattan ellerinde çöp poşetleri ile ayrıldıkları tespit edilen zanlılar, kendilerini takibe alan cinayet büro dedektifleri tarafından yakalandı. Beraberindeki çöp poşetlerinden maktüle ait olduğu tespit edilen kanlı kıyafetler, olayda kendisini taktıkları kanlı kelepçeler ele geçirildi. Maktüle kimlik tespiti yapılamadığı ve cinayetin sırrının çözülemediği haberleri ile rahatladıkları ve kalan delilleri yok etmek istedikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınarak Kocaeli Emniyetine getirildi.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ İŞ İNSANI

Gözaltına alınan şüphelilerden edinilen bilgiler ve irtibatlı oldukları kişileri tespit eden Kocaeli Polisi, Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bursa'da düzenledikleri operasyon ile 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu esnada öldürülen kişinin Bursa'da çok sayıda gayrimenkulü bulunan, ayrıca 1 yat 1 tekne sahibi olduğu öğrenilen iş insanı Yılmaz Sezer olduğunu tespit etti.

TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü ifadeleri sonrası serbest kalırken, öldürülen iş insanının imam nikahlı eşi G.Ö. (54), irtibatlı olduğu E.Ç.D. (39), E.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39) emniyette tamamlanan işlemleri sonrası öğle saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin, maktul Yılmaz Sezer'i, imam nikâhlı eşi ile birlikte plan yapıp tuzağa düşürdükleri ve ellerindeki malları ile tekne ve yatı almak için işkence yaptıkları ancak istediklerine ulaşamayınca kendisini öldürdükleri üzerinde duruluyor. Ayrıca şüphelilerin Sezer'i kendisine ait yatta tuttukları ve işkence yaptıkları, olay sonrası ise bu yatı ve tekneyi Tuzla'da bir marinaya çektikleri de belirlendi.

BAŞARILI EKİP

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, herhangi bir kimlik veya başka bir bilginin olmadığı bir cinayeti sadece kontrplakta bulunan seri numarası ve bir profilden aydınlatması büyük takdir topladı. Başarılı ekip Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne 2 yıl önce atanan Veysel Tipioğlu'nun talimatlatı ile daha öncede rafa kaldırılmış olan faili meçhul 10 cinayeti de başarılı çalışmaları ile çözüme kavuşturmuştu.