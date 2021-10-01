Sally’nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor! Bir parçasının bile olsa bulunmasını istiyoruz!





"BİZ ALLAH'IN VE HÜKÜMETİN ADALETİNE ÇOK GÜVENİYORUZ"

Sally'nin bulunması için çalışmalar devam ederken, ailesinin de gözünden yaş eksik olmuyor. Evlerinde çaresizce kızlarından gelecek en ufak bir haberi bekleyen acılı aile sonuç istiyor.

29 gündür kayıp Sally’nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor | Video

Sally'e ait olan bir parçanın dahi bulunmasını, kızlarının bir mezarının olmasını isteyen acılı aile yetkililerden yardım istiyor. Saddam Hüseyin'in ordusunda uzun zaman subaylık yapan Binbaşı Ali Challab Al-Abbood ve eşi Leyla Naim Al-Abbood acılı bekleyişlerini, "En kısa zamanda Sally'i bulmak istiyoruz. Polisler ve diğer ekipler çalışıyor ama biz sonuç istiyoruz. Daha yoğun şekilde çalışmalarını istiyoruz. Sally'nin bulunmasını istiyoruz. Polisten ve hükümetten rica ediyoruz. Sorgulamanın nasıl gittiğini bilmek istiyoruz. Bize hiçbir şey söylemiyorlar. Tüm emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz. Katili kısa sürede bulup tutukladılar. Sally'nin parmağını dahi olsa bulmalarını rica ediyoruz. Biz mezar yaptırmak istiyoruz. Sally'den bir parça bulunması bile bizim için yeterli. Adalet inşallah yerini bulur ve Mohammed cezaevinde yatar. Biz Allah'ın ve hükümetin adaletine çok güveniyoruz" sözleriyle ifade etti.