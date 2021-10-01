Şanlıurfa’da gerçek altın yerine sahte altın çaldılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kışla mahallesinde yaşanan olayda bir kuyumcuya silahla giren şahıs ya da şahıslar soygun yaptı. Soyguncu ya da soyguncular iş yerinde bulunan altınları almak istedi. Kuyumcu sahte altın kemerle birlikte altın kaplama kemeri soyguncuya verdi. Soyguncu altın kemeri ve altın zannettiği altın kaplama kemeri alarak hızla oradan uzakaştı. Olayın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri soygun girişininde bulunan şahıs ya da şahıslara yakalamak için çalışma başlattı.