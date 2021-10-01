Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak!

Köy, kasaba ve ilçelerdeki okullarda belirlenen öğrenciler servis araçları ile kent merkezindeki sinema salonuna taşınırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri vizyona yeni giren 'Akif' filmini ilk defa geldikleri sinemada izledi.

Vali Hamza Aydoğdu yetim çocuklar, şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlenen seansta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 2 salonda film izleyen çocukları ziyaret eden Vali Aydoğdu; çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocukların her zaman sosyal faaliyetler içerisinde yer alması gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Akif filminin Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu aldığını ifade eden Vali Aydoğdu; "Bizim kültürümüzü, tarihimizi, medeniyetimizi anlatan filmlere çocukları getirmeyi düşünüyorduk. İlçelerimizden başlayarak hiç sinemaya gitmeyen çocukları kaymakamlarımız ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin vasıtası ile sinemaya götürüyoruz. Şehit ve gazi çocuklarımız ile çocuk yuvalarımızda kalan yetim çocuklarımızı refakatçi öğretmenlerimiz ile birlikte Akif filmine getirdik. Buraya gelen çocukların birçoğu ilk defa sinemaya geliyor. Bundan sonrada çocuklarımızı sosyal faaliyetlerimiz içerisine çekeceğiz. Bu çocuklarımızın kişisel gelişi açısından çok önemli. Filmi çocuklardan sonra okul müdürleri, iç işleri mensuplarımız, polis memurlarız, askerlerimiz ve toplumun katmanlarında olan gruplarla bu farkındalığı oluşturmaya çalışacağız. Burada güzel bir atmosfer var bunu devam ettirebilmek de oldukça önemli, bizi de oldukça heyecanlandırdı. Çocukların kişisel gelişimi açısından sinema, tiyatro ve sanat kollarına katılabilmeleri gerekiyor" diye konuştu.