Tekirdağ’da vahşet: Nazlı Koldaguç 9 yerinden bıçaklandı!

Tartışma, gittikleri kullanılmayan meslek lisesinin bahçesinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan İ., yanında taşıdığı bıçak ile Koldaguç'u 9 yerinden bıçaklayarak, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Nazlı Koldaguç'un çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Koldaguç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.