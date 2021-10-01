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Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:12

Trabzon’da uyuşturucuya geçit yok

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da uyuşturucuya geçit yok

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ortahisar ilçesinde gerçekleştirdiği bir haftalık çalışmada çeşit çeşit uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde 1 haftalık çalışmalar neticesinde 50 gram kubar esrar, 2,47 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan cam düzenek, 4 estacsy hap, 3 enjektör, 58 sentetik hap ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, ayrı ayrı yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timi Amirliği ekipleri tarafından son bir haftada Ortahisar ilçesinde yapılan çalışmalarda şüpheli görülen araçlar ve apartlarda inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alınırken, 50 gram kubar esrar, 2,47 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan cam düzenek, 4 estacsy hap, 3 enjektör, 58 sentetik hap ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Trabzon’da uyuşturucuya geçit yok
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