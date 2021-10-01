6,5 hamile eşini öldüren cani kocaya müebbet!

'YAPTIĞIM HAREKETİ DOĞRU BULMUYORUM'

Katil zanlısı Ali Rıza Yüzer bugün son kez hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu belirten Yüzer, "Yaptığım olayın haklı ya da doğru olduğu savunmuyorum. Beni bu duruma getiren eşimin sözleriydi. Bana çocuğun benden olmadığını söyledi. Bende bunu üzerine bir gaflete düştüm." dedi.