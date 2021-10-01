6,5 hamile eşini öldüren cani kocaya müebbet!

Geçtiğimiz yıl 16 Aralık'ta Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, tartıştığı 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i, 5 el ateş ederek tüfekle vurdu. 3 çocuk annesi olan ve 6,5 aylık hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmayı arayarak teslim olan katil zanlısı Ali Rıza Yüzer çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Davanın ikinci celsesinde Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında katil zanlısı Yüzer'in haksız tahrik hükümlerinden yararlanmadan 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep etti.
'YAPTIĞIM HAREKETİ DOĞRU BULMUYORUM'
Katil zanlısı Ali Rıza Yüzer bugün son kez hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu belirten Yüzer, "Yaptığım olayın haklı ya da doğru olduğu savunmuyorum. Beni bu duruma getiren eşimin sözleriydi. Bana çocuğun benden olmadığını söyledi. Bende bunu üzerine bir gaflete düştüm." dedi.
'YARAYA TAMPON YAPMASI' İYİ HAL SAYILDI
Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet katil zanlısı Ali Rıza Yüzer'i 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapsine, Yüzer'in olaydan sonra eşinin yarasına tampon yapmasını 'iyi hal' kabul ederek cezasını müebbet hapse indirilmesine hükmetti. Heyet, haksız tahrik indirimi de uygulamadı.