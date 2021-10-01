Adana'da bu yıl, 'Coğrafya lezzettir' sloganıyla 5.'si organize edilen; 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali', 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan ve Adana mutfağının dünyaya tanıtılmasını amaçlanan festivalle birlikte Türkiye'de bir ilke de imza atılacak. Festival boyunca oluşacak atıklar geri dönüşümü de sağlanacak ve böylece Türkiye'nin 'ilk atıksız festivali' de gerçekleştirilmiş olacak. Adana Valisi Süleyman Elban, "Yüz binlerce insanı Adana'da ağırlamaya hazırlanıyoruz" dedi.

50 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ

Tanıtım toplantısında konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, kentin Adana'nın tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip bir kent olarak öne çıktığını vurguladı. Vali Elban, "Geçen yıl pandemi nedeniyle festivalimizi dijital ortamda yaptık. Olumlu tepkiler aldık ve yaklaşık 50 milyon insan bizim festivalimizi takip etti. 8-10 Ekim tarihinde muhtemelen yüz binlerce insan Adana'ya gelecek" dedi.

HERKES DESTEK VERMELİ

Vali Elban, "Lezzet Festivali için Adana'ya gelecek olanlar çok eğlenceli ve keyifli anlar yaşayacak. Festivale ev sahipliği yapan Adanalılar da stresli 3 gün olacak. Çünkü bu dönemde kaliteli Adana lezzetlerini sunmak, zamanında yetiştirmek ve 'Bitti' dememek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu 3 gün boyunca Adana'da herkes bize destek vermeli, elini taşın altına koymalı" ifadesini kullandı.

İLK ATIKSIZ FESTİVAL OLACAK

Bu yıl, 'Coğrafya lezzettir' sloganıyla gerçekleştirilecek olan; '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' kapsamında Türkiye'de bir ilke de imza atılacak. Festival kapsamında oluşacak atıkların yeniden geri dönüşümü sağlanacak ve böylece 'Türkiye'nin ilk atıksız festivali' de gerçekleştirilmiş olacak. Atık yönetimi ise, belediyelerin ortaklığında oluşturulan bir birim tarafından yapılacak. Festivale yerel ve ulusal düzeydeki şeflerin yanı sıra Rusya, İtalya, Yunanistan ve Lüban'dan da konuklar gelecek.