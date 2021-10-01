Üniversitelilerin indirimli İETT kart çilesi! Yağmur altında saatlerce beklediler



Sıraya giren öğrencilerden birçoğunun ise ellerindeki valizlere sırada beklediği, kimi öğrencininse yerde oturarak beklediği görüldü.



"1,5 SAATTİR SIRADAYIM"

Sırada bekleyen öğrencilerden Turhan Anaç, "Yaklaşık 1,5 saattir sıradayız. Şehir dışından üniversite için geldik. Sırayı gördüğümde zaten gözüm korktu. Yapacak bir şey yok. İndirimli kartı almak zorundayız. Biraz yavaş ilerliyor. Bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz. Hava da soğuk yağmur da var" diye konuştu.





"MECBUR BEKLEYECEĞİZ"

Uzun süredir beklediğini belirten bir diğer öğrenci Buğra Şen ise "Bursa'dan üniversite için İstanbul'a geldim. Beklemediğim bir görüntüyle karşılaştım. Mecburen sıraya girdik. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Geldiğimiz şehirde böyle bir zorluk yaşamamıştık" dedi.