Yargıtay’dan çok konuşulacak karar: Bu sözler boşanma sebebi sayıldı!

Mahkemece davacı-karşı davalı kadının davasının reddine, davalı-karşı davacı erkeğin ise boşanma talebinin kabulüyle tarafların boşanmalarına karar vermiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı erkeğin eşini 'Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin' diyerek aşağıladığı ve eşine yönelik süregelen fiziksel şiddetinin olduğu anlaşılmaktadır.